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В Омской области ввели ограничения из-за смертельно опасной инфекции

Карантин установили на два месяца.

Источник: SuperOmsk.ru

В понедельник, 16 июня 2025 года, опубликован официальный указ об установлении карантина в Нижнеомском районе Омской области. Там у животного из деревни Вишневка выявили смертельно опасную инфекцию — бешенство.

Для борьбы с инфекцией в эпизоотическом очаге введены ограничительные мероприятия, предусматривающие ряд запретов. Здесь, в частности, нельзя будет появляться посторонним лицам и лечить восприимчивых животных, перемещать их или вывозить.

Карантин продлится два месяца — до 9 августа 2025 года.

Отметим, это уже второй подряд случай бешенства в Нижнеомском районе, ранее больное животное обнаружили возле деревни Придорожное, там также ввели карантин.

Кроме того, случаи бешенства с начала года, в частности, фиксировались в Горьковском, Калачинском и Тевризском районах.