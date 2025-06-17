В Омской области ввели ограничения из-за смертельно опасной инфекции

В понедельник, 16 июня 2025 года, опубликован официальный указ об установлении карантина в Нижнеомском районе Омской области. Там у животного из деревни Вишневка выявили смертельно опасную инфекцию — бешенство.
Для борьбы с инфекцией в эпизоотическом очаге введены ограничительные мероприятия, предусматривающие ряд запретов. Здесь, в частности, нельзя будет появляться посторонним лицам и лечить восприимчивых животных, перемещать их или вывозить.
Карантин продлится два месяца — до 9 августа 2025 года.
Отметим, это уже второй подряд случай бешенства в Нижнеомском районе, ранее больное животное обнаружили возле деревни Придорожное, там также ввели карантин.
Кроме того, случаи бешенства с начала года, в частности, фиксировались в Горьковском, Калачинском и Тевризском районах.