Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дзюник: украинские артисты говорят на русском и поют советские песни

Русский — язык, который понятен всем, отметил продюсер.

Источник: Аргументы и факты

Украинские артисты на корпоративах общаются на русском языке, также они могут спеть и советские песни. Об этом aif.ru рассказал музыкальный продюсер Леонид Дзюник.

«Украинские артисты на корпоративах в России общаются на русском языке. Все говорят на русском. Потому что это язык, который понятен всем», — сказал Дзюник.

Продюсер также отметил, что украинские артисты поют и советские песни.

«Ну как же можно не спеть “Оренбургский пуховый платок”, например, или “Течет река Волга”? Как без этих песен? Это бессмертная классика, душа», — поделился Дзюник.

Ранее Дзюник объяснил aif.ru, почему украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) продолжает выступать на Украине, исполняя песни на русском языке.

Как сообщалось, директора одного из отелей в Киевской области привлекли к административной ответственности за концерт Данилко с композициями на русском. Управляющему грозит штраф в размере до 425 гривен (чуть больше 10 долларов).