Дзюник: украинские артисты говорят на русском и поют советские песни

Украинские артисты на корпоративах общаются на русском языке, также они могут спеть и советские песни. Об этом aif.ru рассказал музыкальный продюсер Леонид Дзюник.
«Украинские артисты на корпоративах в России общаются на русском языке. Все говорят на русском. Потому что это язык, который понятен всем», — сказал Дзюник.
Продюсер также отметил, что украинские артисты поют и советские песни.
«Ну как же можно не спеть “Оренбургский пуховый платок”, например, или “Течет река Волга”? Как без этих песен? Это бессмертная классика, душа», — поделился Дзюник.
Ранее Дзюник объяснил aif.ru, почему украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) продолжает выступать на Украине, исполняя песни на русском языке.
Как сообщалось, директора одного из отелей в Киевской области привлекли к административной ответственности за концерт Данилко с композициями на русском. Управляющему грозит штраф в размере до 425 гривен (чуть больше 10 долларов).