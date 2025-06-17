Рогов: база «Миротворца» использовалась для физического давления и убийств

«На самом деле сейчас уже особых последствий нет. Самые серьезные последствия были в 2014 году. Например, после того как меня тогда внесли в базу “Миротворца”, разгромили квартиру, в которой я был прописан. Правда, на тот момент она уже не была моей собственностью, я ее продал», — отметил он.