Рогов: база «Миротворца» использовалась для физического давления и убийств

В первые годы своего существования украинский «Миротворец» представлял прямую угрозу жизни внесенных в него людей. Об этом aif.ru заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«На самом деле сейчас уже особых последствий нет. Самые серьезные последствия были в 2014 году. Например, после того как меня тогда внесли в базу “Миротворца”, разгромили квартиру, в которой я был прописан. Правда, на тот момент она уже не была моей собственностью, я ее продал», — отметил он.
По словам Рогова, ранее по базе «Миротворца» действительно находили адреса проживания людей, которых затем убивали.
«Как, например, Олеся Бузину и других. Это уже не про государственную безопасность. Это про личные разборки, про попытки усложнить жизнь, особенно тем, кто конфликтует с Зеленским. Последствия внесения касаются, прежде всего, ограничений на передвижение и репутационных последствий в ЕС и на Украине», — заключил собеседник.
Ранее сообщалось, что Певица Земфира* и актриса Чулпан Хаматова, покинувшие Россию после начала специальной военной операции, были внесены в базу украинского сайта «Миротворец».
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ.