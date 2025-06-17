Когда закончится СВО, что будет с ЕС, США: математик Кваша вычислил будущее

США могут развалиться после 2029 года, однако главный переломный процесс произойдет уже в этом году, считает Кваша. По его словам, в Соединенных Штатах сейчас примерно то же самое, что было при Советском Союзе до 90-го года — огромное количество военных баз, совершенно избыточная армия, несоразмерный военный бюджет. Причем, они платят не столько даже за оружие, сколько за военных пенсионеров, за содержание баз. Математик уверен, что все это надо закрывать, как сделала Россия в свое время. При этом такой процесс не может быть быстрым.