Когда закончится СВО, что будет с ЕС, США: математик Кваша вычислил будущее

Все войны в мире завершатся до конца 2025 года и их больше никогда не будет. США ждет развал, а у лидеров ЕС начнется цикл неудач. Российский математик, исследователь исторических циклов Григорий Кваша заявил aif.ru, что вычислил будущее мирового сообщества.
СВО завершится в течение 2025 года.
СВО и другие боевые действия завершатся в 2025 году, заявил aif.ru Кваша. Он отметил, что войн больше никогда не будет, однако математик не дает 100% гарантий, что «никакая винтовка или пушка ни разу не стрельнет».
«Я за 25-й год просто уверен. Я вижу огромное количество признаков, что этот прогноз сбывается — и переговоры начались, и много чего еще происходит», — сказал собеседник издания.
По его словам, тезис — «всегда воевали и всегда будем воевать» — оказался ошибочным. Он уточнил, что с каждым годом войны укрупнялись, поэтому все решили, что это все ведет к концу света, что люди перебьют друг друга. Однако Кваша пояснил на примере глины в растворе. Если ее взболтать, то взвешенные частицы начинают соединяться друг с другом, укрупняться, а после оседать на дне. В итоге, как отметил математик, мутная взвесь становится прозрачной. То же самое происходит с войнами, подчеркнул собеседник издания.
Кваша также рассказал aif.ru, что его методы прогноза складываются из исторических циклов, которые происходят каждые несколько лет. По его словам, каждые 24 года в истории современной России наступает время мира. Политический период — это дележ власти и экономический период — экономические реформы. А потом наступает 12 лет — так называемое, время воевать.
«С 77-го по 89-го — война в Афганистане. Прибавляем 24 года и вновь получаем время воевать — с 2013 по 2025 года. Как раз в этом году оно заканчивается», — отметил он.
Кваша заявил aif.ru, что спецоперация завершится победой России, причем, она будет не только в плане СВО, но и в идее национального суверенитета, которая принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, идея мирового правительства — невозможна. По его словам, пусть, к примеру, пусть индусы живут так, как они хотят, китайцы — как китайцы.
«Вот эта главная идея и именно за нее идет битва. И это главное достижение Путина», — сообщил математик.
Начало цикла неудач для лидеров ЕС.
Европа в будущем избавится от всех нынешних политиков и вернется к первоначальной идее создания экономического единства, рассказал в беседе с aif.ru Кваша. Он сравнил Евросоюз с электричкой, которая проехала мимо остановки. Математик уточнил, что европейская идея отсутствия таможенных барьеров была хорошей, однако не стоило лезть в политику.
«Они решили выровнять всю политику в Европе, но это нереально. Не может быть у Греции и Норвегии одинаковая политика. И в этом смысле они пролетели», — сказал собеседник издания.
Кваша также добавил, что Евросоюзу необходимо просто немного вернуться назад — оставить единую экономику. Они пытались объединиться на ненависти к русским, однако это глупо, подчеркнул математик.
«Они переизберут президентов, канцлеров и скажут: “ой, у нас все новое, все старое мы забыли”. А Европе очень много лет, она умеет переобуваться», — сообщил он.
США развалятся в ближайшие несколько лет.
США могут развалиться после 2029 года, однако главный переломный процесс произойдет уже в этом году, считает Кваша. По его словам, в Соединенных Штатах сейчас примерно то же самое, что было при Советском Союзе до 90-го года — огромное количество военных баз, совершенно избыточная армия, несоразмерный военный бюджет. Причем, они платят не столько даже за оружие, сколько за военных пенсионеров, за содержание баз. Математик уверен, что все это надо закрывать, как сделала Россия в свое время. При этом такой процесс не может быть быстрым.
«По графику страна не должна рассыпаться раньше 2029 года. То есть до этого времени они будут держаться. Там весь вопрос связан с финансами. На самом деле, у США нет денег, они кругом в долгах. Дефицит бюджета не только не падает, но продолжает расти», — сказал aif.ru Кваша.
Он подчеркнул, что по прогнозам, которые он опубликовал еще больше 30 лет назад, 2025 год станет решающим, так как США «лишатся куража, а в этом бандитском деле главное — кураж». По словам математика, без него сразу все начнет рушиться. Кваша отметил, что Соединенные Штаты живут в абсолютном ощущении, что они интеллектуальная, финансовая, экономическая и военная элита. Однако когда вдруг выяснится, что нет денег, армии, экономики, производства этот пузырь должен лопнуть. Тогда нация должна ощутить себя, как старуха у разбитого корыта.
«Когда начнется депрессия, очень может быть, что как мы отдали в 91-м году огромное количество территорий, так и будет с США. Может быть, они отстегнут Техас, возможно, Калифорнию», — добавил Кваша.
В мире будет создан «русский мир».
Через несколько лет в мире наступит «русский мир», заявил aif.ru математик. По его словам, это должно произойти после 2029 года. Он отметил, что это будет "совершенно новая система, при которой будут создавать единую мировую идеологию, но при этом политика будет становиться все более и более суверенной. То есть Россия провозгласит преимущество суверенитета.
Также, как сообщил Кваша, будут убираться идеологические барьеры. То есть нужно не допустить, чтобы у каждой суверенной страны была своя суверенная история — это нонсенс. История должна быть всемирной, например, как физика или химия. Эти идеологические границы должны стираться, а политические, наоборот, укрепляться.
«Россия тут большой мастак, потому что вся наша многовековая история как раз построена именно на том, чтобы сохранить самоуважение народа, не лишать его особенностей, но при этом, чтобы культурное пространство было все-таки общим», — рассказал собеседник издания.
Григорий Кваша является известным российским аналитиком. Он утверждает, что разработал собственную методику прогнозирования исторических событий, сочетающую математические расчеты с теорией цикличности. По его мнению, это позволяет предсказывать будущие события.