Трамп назвал Карлсона «чокнутым» из-за разногласий по Ирану

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал журналиста Такера Карлсона «чокнутым» в ответ на критику его политики.
— Кто-нибудь объясните чокнутому Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия, — написал он в соцсети Truth Social.
13 июня Такер Карлсон раскритиковал Дональда Трампа, обвинив его в «соучастии в военных действиях» Израиля против Ирана из-за многолетнего финансирования и поставок оружия. Он заявил, что США должны «отказаться от Израиля» и «позволить им вести свои собственные войны».
По его мнению, если Израиль хочет воевать, то это его право, но делать он должен это без поддержки Америки.
Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана погибли в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».