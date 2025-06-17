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Оговорился или проболтался: Министр США заявил об американском солдате на Луне

Министр Армии США Дэн Дрисколл неожиданно заявил, что на Луне присутствует представитель американских вооружённых сил. Это заявление породило множество дискуссий в социальных сетях. Дрисколл сделал комментарий во время передачи, на которой он обсуждал планируемый парад. Об этом написало издание Daily Mail.

Источник: Life.ru

«Страна увидит все потрясающие вещи, которые сделала армия, начиная с помощи во время наводнения в Северной Каролине. Или вот ещё: вчера мы разговаривали с астронавтом, который сейчас на Луне, он солдат», — сказал министр.

Некоторые пользователи задумались, оговорился ли Дрисколл или же проболтался. Daily Mail предполагает, что министр имел в виду полковника Энн Макклейн, которая сейчас находится на Международной космической станции (МКС) и имеет воинское звание.

Ранее Life.ru сообщал о планах России по отправке на Луну ядерной энергоустановки малой мощности. Она должна обеспечить стабильное электроснабжение будущей лунной станции и протестировать новые технологии.