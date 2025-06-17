Пять самолётов не смогли вылететь из Омска 17 июня по расписанию

Второе утро подряд в Омске сопровождается сбоями в авиасообщении. 17 июня сразу пять рейсов не смогли вылететь вовремя. Пассажиры направлялись в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Время ожидания составило от 35 минут до двух с половиной.
Сильнее всего пострадал рейс авиакомпании «Победа» в Москву — вместо запланированного вылета в 05:10 самолёт отправился в 07:48. Задержались также следующие рейсы:
Омск — Сочи («Уральские авиалинии»): вылет вместо 4:05 состоялся в 4:59; Омск — Санкт-Петербург («Северный ветер»): отправление сдвинулось с 5:20 на 6:30; Омск — Сочи («Россия»): вылет задержался на 40 минут, с 7:20 до 8:00; Омск — Сочи («Северный ветер»): вместо 8:00 самолёт взлетел в 8:50.
В Москве были временно закрыты аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. По информации Росавиации, это произошло из-за угрозы атаки беспилотников.