Пять самолётов не смогли вылететь из Омска 17 июня по расписанию

Второе утро подряд в Омске сопровождается сбоями в авиасообщении. 17 июня сразу пять рейсов не смогли вылететь вовремя. Пассажиры направлялись в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Время ожидания составило от 35 минут до двух с половиной.