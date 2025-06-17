300 тысяч в месяц: эксперты объяснили, почему курьеры получают больше всех

«И в этом случае, да, конечно, большую зарплату курьеры имеют. Однако физические усилия при этом колоссальные, может доходить до выгорания, — сказала Бессараб. — Курьер если и может заработать 300 тысяч рублей, то, скорее всего, к примеру, в новогодние каникулы, когда люди не хотят выходить из дома и смотрят на улицу из окна своих уютных жилищ».