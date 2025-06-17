300 тысяч в месяц: эксперты объяснили, почему курьеры получают больше всех

Заработную плату курьеров назвали чрезмерной. Об этом все чаще говорят руководители госкомпаний, чиновники и депутаты. Как узнал aif.ru, зарплата доставщиков может достигать 200−300 тысяч рублей. Глава комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил такую тенденцию двумя факторами.
Магазины предпочитают стационарной торговле доставку.
«Да, действительно, сегодня зарплата курьеров очень высокая. Почему? Во-первых, на них есть спрос. Доставка — это удобно, выгодно, быстро, комфортно, динамично. В любое время суток, не тратится время. Я сам пользуюсь доставкой из магазина», — сказал парламентарий.
Во-вторых, добавил Нилов, магазинам, торговым точкам и торговым сетям выгоднее использовать курьеров, чем арендовать площади, обеспечивать работу кассиров и так далее.
«У нас есть сетевые магазины, которые закрывают свои представительства либо уменьшают их количество. То есть таким образом, с одной стороны, они экономят, с другой — у них повышаются продажи за счет дистанционной торговли», — отметил Нилов.
«Вчерашние строители» идут в курьеры.
Депутат констатировал, что курьерами сегодня идут работать специалисты из разных сфер.
«Тех же “вчерашних строителей” привлекают в доставке условия труда и размер заработной платы. Это очень удобно: гибкий график работы, чаевые и так далее», — поделился Нилов.
При этом парламентарий отметил, что ненормально, когда зарплата курьера во много раз выше зарплаты учителя или врача.
«Некоторые регионы РФ начинают уже вводить специально ограничения. Они могут регулировать процессы», — сказал Нилов.
В частности, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в конце мая подписал постановление о запрете иностранцам работать курьерами и таксистами. Отмечалось, что оно должно вступить в силу через три месяца.
Согласно документу, работодателей также обязали вести реестры «доставок товаров» с персональными данными курьеров. Сами курьеры должны будут иметь при себе устройство для отслеживания местоположения и соблюдать дресс-код.
Зарабатывают деньги в ущерб своему здоровью.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с aif.ru в свою очередь отметила, что курьерам удается получать высокую заработную плату только из-за чрезмерных переработок в ущерб своему здоровью.
«Изначально тарифная ставка у курьера за одну доставку достаточно невысокая, но, как правило, эти люди готовы в ущерб своему здоровью, своему отдыху, своему перерыву на отдых и питание, скажем так, преодолевая множество трудностей с непогодой, доставлять соответствующие посылки. То есть высокая заработная у курьеров достигается за счет переработок», — сказала парламентарий.
Бессараб пояснила, что люди работают не 8 часов с перерывом на обед, а, как правило, чаще 12 часов, почти без выходных.
«И в этом случае, да, конечно, большую зарплату курьеры имеют. Однако физические усилия при этом колоссальные, может доходить до выгорания, — сказала Бессараб. — Курьер если и может заработать 300 тысяч рублей, то, скорее всего, к примеру, в новогодние каникулы, когда люди не хотят выходить из дома и смотрят на улицу из окна своих уютных жилищ».
Отвечая на вопрос aif.ru, парламентарий заявила, что считает большой глупостью введение каких-либо ограничений по зарплатам курьеров.
«Рынок и не предполагает больших зарплат для них. Но человек может заработать больше, если не щадит себя. И меня, как законодателя, беспокоит, что человек вырабатывается, физически изнашивается на такой работе. Он работает на свой страх и риск. Это, как правило, люди самозанятые», — подытожила Бессараб.
У курьеров зарплата выше, чем у учителей и врачей.
Согласно данным компании HeadHunter, средний возможный доход курьеров в 2024 году достиг 117 тысяч рублей. При этом максимальные значения зарплат доставщиков в вакансиях в этом году фиксировались на уровне 178 тысяч рублей.
Наибольшие зарплаты курьерам в 2024 году обещали работодатели из Ленобласти (более 133 тыс. рублей). На втором месте оказались компании из Московской области (128,6 тыс. рублей), на третьем — Республика Северная Осетия (125,8 тыс. рублей).
Также, согласно исследованию экспертов, медианная зарплата курьеров за период с января по ноябрь 2024 года выросла на 15% — до 115,6 тысячи рублей в месяц. При этом медианная зарплата врачей к ноябрю составила 88,4 тысячи рублей, учителей — 47 тысяч рублей, BI-аналитиков и аналитиков данных — 114,2 тысячи рублей.
Также труд курьеров оказался более высокооплачиваемый, чем работа менеджеров по логистике и ВЭД (79,5 тысячи рублей), дизайнеров (70 тысяч рублей), бухгалтеров (62,3 тысячи рублей) и журналистов (50,4 тысячи рублей).
По мнению экспертов, такой уровень зарплат связан с дефицитом работников служб доставки. Кроме того, для курьеров предлагается гибкий график работы с возможностью самостоятельно выбирать смены, а также бонусы, надбавки и дополнительные социальные гарантии. Работодатели также расширили портрет целевого соискателя. Например, раньше целевыми кандидатами считались мужчины в возрасте 25−40 лет, а сейчас — мужчины и женщины 18−60 лет, в том числе студенты и пенсионеры.