Мошенники придумали новый вирус: россияне под угрозой

На рынке цифровой преступности появилась новая угроза — вредоносное приложение SuperCard, которое уже успело показать эффективность против европейских банков. Как установили эксперты F6, эта программа представляет собой усовершенствованную версию известной вредоносной программы NFCGate, адаптированной под современные схемы мошенничества.
«Приложение NFCGate, предназначенное для захвата, мониторинга и анализа NFC-трафика путем его перехвата, злоумышленники маскировали под программы популярных государственных и финансовых сервисов», — говорится в публикации РБК.
Первые случаи использования SuperCard против российских пользователей были зафиксированы в мае 2025 года. Принцип действия программы основан на перехвате данных банковских карт через NFC-соединение, что впоследствии позволяет злоумышленникам беспрепятственно получать доступ к средствам на счетах жертв.
Интересно, что распространение опасного приложения происходит через нестандартные каналы. Если его предшественник NFCGate продавался преимущественно в даркнете, то SuperCard активно продвигается через Telegram-каналы, в том числе на китайском языке, по модели подписки с обещанием технической поддержки.
Технический анализ показал существенные отличия в архитектуре кода между SuperCard и NFCGate, что свидетельствует о работе разных групп разработчиков.
Ранее «Лаборатория Касперского» предупредила, что хакерская группировка по ночам атакует российских корпоративных пользователей, преимущественно сотрудников промпредприятий и технических вузов. Сообщается, что атаки производятся с часа ночи до пяти утра и нацелены на получение удаленного доступа к компьютерам и учетным данным пользователей, в том числе ключевые фразы криптокошельков.
Прежде эксперты рассказали о «летних схемах» мошенников, среди которых также есть фейковые предложения в сфере трудоустройства. Злоумышленники предлагают якобы подработку на лето с высокой зарплатой, одним из условий найма на работу называя передачу логина и пароля от онлайн-банкинга.
Россиянам также объяснили, как мошенники нередко воздействуют на жертв. Например, они стремятся создать стрессовую ситуацию. Поэтому в отдельных случаях преступники буквально ограничивают людей по времени. Они дают всего 40 минут на оформление кредита.