Под Купянском российские военные ликвидировали не менее семи боевиков «Русского добровольческого корпуса»* (РДК). О том, на каких направлениях их использовало командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и как оно к ним относится, aif.ru рассказали эксперты.
Наемник, бывший зэк и националисты.
Позывные семи ликвидированных боевиков РДК* стали известны aif.ru.
Шов. Одним из ликвидированных боевиков оказался уроженец Москвы. Извсетно, что он был достаточно молодого возраста. Сбежал на Украину, где примкнул к РДК*, участвовал в боевых операциях..
Милош. Участвовал в диверсиях на российские села, позже перешел в штурмовики, был гранатометчиком. «Засветился» в Козинке и Волчанске.
Александр Кудашев (позывной Тень). Родился в Самаре, где был известен как участник и организатор различных пикетов. Сбежал на Украину и вступил в РДК*. В составе ДРГ участвовал в диверсионных операциях на территории РФ, позже его перебросили на передовую.
Михаил с позывным Перс. Был бывшим российским заключенным, который отправился в зону СВО. Оказавшись на передовой в 2023 году, попытался как можно быстрее сдаться в плен. После этого перешел на сторону врага и вступил в РДК*. В подразделении его использовали для пиара: боевик участвовал в различных съемках и интервью.
Гослинг. Не был носителем какой-то определенной идеологии, вступил в РДК* как наемник.
Хабара. Работал в России стоматологом, участвовал в уличных драках, рисовал граффити в поддержку РДК*. Сбежал на Украину и вступил в подразделение перебозчиков. Выполнял рабьоту медика штурмовой группы.
Ямал. Об этом идейном националисте известно немного. До побега из России и вступления в РДК* он был спортсменом, увлекался боксом.
Выполняли на передовой «черную работу».
Боевики РДК*, как отметил в беседе с aif.ru военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко, выполняли для ВСУ «черную работу», от которой украинские военные отказывались.
«Их использовали как “пожарные отряды”, причем на разных направлениях, как в штурмах, так и в Курской и Белгородской областях. Это люди без морально-этических принципов, которые уничтожали мирное население. Точно так же они относятся к так называемым побратимам, украинским боевикам, то есть им абсолютно неважно, кого убивать. Именно эта их черта используется украинским командованием. Они выполняют “черную работу”, которую обычных военнослужащих очень трудно заставить сделать», — поделился эксперт.
По словам Марочко, уничтожение боевиков РДК* под Купянском подтверждает, что ВСУ активно использует заградотряды.
«Уничтожение большого количества боевиков РДК* как раз говорит о том, что так называемые заградотряды не просто существуют. Это не миф, а та суровая реальность, с которой сталкиваются бусифицированные украинские граждане», — сказал он.
Предателей в плен не берут.
Комментируя ликвидацию боевиков РДК, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, сравнил их с власовцами.
«Власовцев в плен не брали. Это доказано. Я думаю, что на линии соприкосновения к ним относятся как к изменникам, предателям. Тем более они уже засвеченные, в частности, на Брянщину выходили. Сейчас наступает момент истины. Если раньше их использовали для пропаганды, то сейчас, видно, совсем плохо стало с личным составом и живой силой для киевского режима, поэтому подгребают всех и отправляют на передовую, где понятно, что их ждет. Они и сами это понимают, но деваться уже некуда, все мосты сожжены. Я так подозреваю, что вот именно за ними ведётся охота», — рассказал он.
Военный эксперт обратил внимание на то, что командование ВСУ может в любой момент принять решение о ликвидации боевиков РДК*.
«Предателей никто не любит, в том числе и бандеровцы, неонацисты. Есть понимание того, что это предатели. Никакого уважения к ним. Их просто используют в своих целях и участь их весьма и весьма печальна. Для ВСУ они — расходный материал. Если они себя неправильно поведут, с точки зрения неонацистов, то их ликвидируют», -добавил Дандыкин.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.