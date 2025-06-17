Предателей — в расход: опубликован список убитых под Купянском боевиков РДК

«Власовцев в плен не брали. Это доказано. Я думаю, что на линии соприкосновения к ним относятся как к изменникам, предателям. Тем более они уже засвеченные, в частности, на Брянщину выходили. Сейчас наступает момент истины. Если раньше их использовали для пропаганды, то сейчас, видно, совсем плохо стало с личным составом и живой силой для киевского режима, поэтому подгребают всех и отправляют на передовую, где понятно, что их ждет. Они и сами это понимают, но деваться уже некуда, все мосты сожжены. Я так подозреваю, что вот именно за ними ведётся охота», — рассказал он.