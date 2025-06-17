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На уфимских улицах появилось более 4 тысяч новых деревьев и кустарников

В Уфе высадили 4000 деревьев и кустарников.

Источник: Комсомольская правда

В Доме Республики состоялось тематическое совещание, посвященное вопросам благоустройства и озеленения населенных пунктов Башкирии. Об этом рассказала пресс-служба администрации главы республики.

Как сообщили на совещании, в рамках акции «Зеленая Башкирия» этой весной в городе высадили более двух тысяч деревьев и столько же кустарников, включая 200 лип.

Также в числе новых элементов городского озеленения цветочные композиции вдоль центральных проспектов, 15 декоративных кашпо на улице Рудольфа Нуреева, а также мобильное озеленение с использованием переносных кадок.

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