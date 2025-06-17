Эксперт по лжи Анищенко: Зеленский боится Трампа

Глава киевского режима Владимир Зеленский боится президента США Дональда Трампа и старается избегать действий, которые могут вызвать его раздражение. Такое мнение выразил в комментарии aif.ru профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.
По его словам, во время недавней встречи с Дональдом Трампом в Ватикане Владимир Зеленский выглядел испуганным.
«Там Трамп выглядел достаточно спокойно, без каких-либо явных эмоциональных всплесков. Что касается жестов и состояния Зеленского, очевидно, что он боится пойти на то, что делает Трамп. В целом, он боится Трампа, в этом нет никаких сомнений, учитывая влияние Америки», — рассказал эксперт.
Он также отметил, что риторика Дональда Трампа во многом основана на том, что Владимир Зеленский ему мешает выполнять обещания.
«Оба лидера обладают выраженными нарциссическими чертами и склонны к истеричности. Оба стремятся к большому вниманию публики, и когда они появляются вместе, возникает конкуренция за внимание. Трамп, как человек с более ярко выраженным нарциссизмом, хочет, чтобы все внимание было сосредоточено исключительно на нем. Он считает себя главным и более значимым, чем Зеленский. Поэтому поведение Зеленского, который не подчиняется и действует независимо, вызывает у Трампа раздражение», — заключил Анищенко.
Ранее стало известно о том, что Дональд Трамп на полях саммита G7 в Канаде планирует провести отдельные переговоры с Зеленским, лидером Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Марком Карни.