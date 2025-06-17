Эксперт по лжи Анищенко: Зеленский боится Трампа

«Оба лидера обладают выраженными нарциссическими чертами и склонны к истеричности. Оба стремятся к большому вниманию публики, и когда они появляются вместе, возникает конкуренция за внимание. Трамп, как человек с более ярко выраженным нарциссизмом, хочет, чтобы все внимание было сосредоточено исключительно на нем. Он считает себя главным и более значимым, чем Зеленский. Поэтому поведение Зеленского, который не подчиняется и действует независимо, вызывает у Трампа раздражение», — заключил Анищенко.