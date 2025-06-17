Академик Гинцбург: мРНК-вакцина от рака будет действовать и на метастазы

— Это помог сделать Институт системного программирования им. Иванникова и искусственный интеллект. В Институте системного программирования сумели за короткий срок создать отечественную программу, создающую по персональным генетическим данным в течение суток-двух чертеж мРНК, которая потом у нас будет синтезироваться. Причем делает на самом высоком уровне. И если бы у нас в стране было нормально с дата-центрами, то мы были бы впереди планеты всей, потому что программное обеспечение, которое они сделали, по всем параметрам превосходит все, что можно обнаружить в интернете и прочитать в научной литературе.