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Врачу грозит до 40 лет тюрьмы за поставку кетамина Мэттью Перри

Еще один врач признал вину в деле о незаконной поставке кетамина, который привел к гибели звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри.

Еще один врач признал вину в деле о незаконной поставке кетамина, который привел к гибели звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри. Как сообщает The New York Times со ссылкой на судебные документы, Сальвадору Пласенсии грозит до 40 лет тюрьмы и штраф в размере 2 миллионов долларов.

«Врач, нелегально поставлявший актеру из “Друзья” Мэттью Перри наркотик кетамин… согласился признать вину… Врачу Сальвадору Пласенсии может грозить до 40 лет тюрьмы и штраф в размере 2 миллионов долларов», — сообщило издание.

Ранее, в октябре 2024 года, другой фигурант дела — доктор Марк Чавес — также признал свою вину. Согласно материалам следствия, Пласенсии незаконно выписывал рецепты на кетамин, который затем поставлялся Перри. Всего по этому делу задержаны пять человек, и Пласенсии станет четвертым, кто пошел на сделку со следствием.

Ранее сообщалось, что жителя Забайкалья осудили за связь с запрещенной террористической организацией.