Врачу грозит до 40 лет тюрьмы за поставку кетамина Мэттью Перри

Ранее, в октябре 2024 года, другой фигурант дела — доктор Марк Чавес — также признал свою вину. Согласно материалам следствия, Пласенсии незаконно выписывал рецепты на кетамин, который затем поставлялся Перри. Всего по этому делу задержаны пять человек, и Пласенсии станет четвертым, кто пошел на сделку со следствием.