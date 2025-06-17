В Перми возбуждено уголовное дело по информации о гибели мужчины после удаления зуба

В столице Прикамья по факту смерти мужчины после хирургического вмешательства возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Из публикаций соцмедиа следует, что 35-летний пермяк обратился с острой зубной болью в одну из клиник столицы Прикамья. После оперативного вмешательства состояние мужчины ухудшилось. Через непродолжительное время он впал в кому, а потом скончался.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.