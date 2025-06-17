Заочно осужденный в России журналист Невзоров имеет налоговый долг

Журналист Александр Невзоров*, который в РФ осужден заочно на восемь лет колонии, имеет долг по выплате налогов в размере почти 8 тыс. рублей, сообщили в правоохранительных органах.
«Невзоров Александр Глебович имеет налоговую задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 7 тыс. 826 рублей», — уточнил источник, которого цитирует ТАСС.
Другие подробности не уточняются.
Напомним, в феврале 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к лишению свободы за распространение дезинформации о Вооружённых силах России.
В мае 2025 года появилась информация, что журналист и его супруга Лидия Невзорова** стали фигурантами одного уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ).
* Признан в РФ иностранным агентом, внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан членом запрещенного в России экстремистского объединения.
** Внесёна Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признана членом запрещенного в России экстремистского объединения.