Ричмонд
+21°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заочно осужденный в России журналист Невзоров имеет налоговый долг

Задолженность Невзорова перед ФНС составляет почти 8 тыс. рублей.

Источник: Аргументы и факты

Журналист Александр Невзоров*, который в РФ осужден заочно на восемь лет колонии, имеет долг по выплате налогов в размере почти 8 тыс. рублей, сообщили в правоохранительных органах.

«Невзоров Александр Глебович имеет налоговую задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 7 тыс. 826 рублей», — уточнил источник, которого цитирует ТАСС.

Другие подробности не уточняются.

Напомним, в феврале 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к лишению свободы за распространение дезинформации о Вооружённых силах России.

В мае 2025 года появилась информация, что журналист и его супруга Лидия Невзорова** стали фигурантами одного уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ).

* Признан в РФ иностранным агентом, внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан членом запрещенного в России экстремистского объединения.

** Внесёна Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признана членом запрещенного в России экстремистского объединения.