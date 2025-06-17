Иран грозит уничтожить Израиль: эксперт взвесил шансы двух стран в войне

Шаповалов в беседе с aif.ru заявил, что в настоящее время ни у Израиля, ни у Ирана нет преимущества в конфликте. Он отметил, что это очень относительный вопрос. По его словам, если говорить о том, что Тель-Авив ликвидировал ряд иранских крупных высокопоставленных государственных деятелей, ученых, а Тегеран не ответил тем же, то как будто бы преимущество у Израиля. По числу убитых детей и женщин, тоже преимущество у еврейского государства.