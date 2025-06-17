Иран грозит уничтожить Израиль: эксперт взвесил шансы двух стран в войне

Корпус стражей исламской революции заявил, что намерен продолжить операции против Израиля до полного его уничтожения. При этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху не исключил попытку убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с aif.ru взвесил шансы двух стран в войне.
Иран и Израиль стремятся ослабить друг друга.
У Ирана и Израиля нет достаточно ресурсов, чтобы полностью не только уничтожить друг друга, но и нанести непоправимый ущерб, заявил aif.ru Шаповалов. По его словам, это объясняется тем, что нет возможности проведения наземной операции.
«Поэтому, конечно, речь идет о том, что в настоящий момент каждая из сторон стремится в максимальной степени ослабить своего оппонента», — сказал собеседник издания.
Также политолог отреагировал на заявление Корпуса стражей исламской революции о том, что он намерен продолжать операции против Израиля до полного уничтожения еврейского государства. Шаповалов отметил, что оно скорее относится к элементам проявления политической воли и формулировке в пространстве о бескомпромиссности позиций, готовности идти до конца.
«Это сообщение как для внутренней аудитории, то есть граждан Ирана, так и для мирового сообщества в целом», — сообщил он.
Блицкриг Израиля против Ирана провалился.
Шаповалов в беседе с aif.ru заявил, что в настоящее время ни у Израиля, ни у Ирана нет преимущества в конфликте. Он отметил, что это очень относительный вопрос. По его словам, если говорить о том, что Тель-Авив ликвидировал ряд иранских крупных высокопоставленных государственных деятелей, ученых, а Тегеран не ответил тем же, то как будто бы преимущество у Израиля. По числу убитых детей и женщин, тоже преимущество у еврейского государства.
«Но в то же самое время очевидно, что эти показатели весьма относительны, поскольку, во-первых, несопоставимые масштабы стран, демографический потенциал Ирана и Израиля. Во-вторых, все-таки Израиль попытался решить все блицкригом, однако этого ему не удалось», — сообщил политолог.
Он также добавил, что полностью развенчана дискредитированная неуязвимость Израиля — «Железный купол». Агенты Моссада были пойманы и уничтожены в Иране, что развеяло еще один миф о непобедимости спецслужбы.
«В этой ситуации скорее по отдельным компонентам преимущества есть у Израиля, по отдельным — у Ирана», — резюмировал он.
«Железный купол» Израиля можно сравнить с деревянным щитом.
Систему противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» можно сравнить с деревянным щитом, которым защищаешься от пушечного снаряда, сообщил aif.ru Шаповалов. Политолог подчеркнул, что она уже устарела. При этом никакой стопроцентной системы, которая бы защищала от всего, не может быть по определению. Он подчеркнул, что «Железный купол», конечно, зарекомендовал себя против примитивных средств поражения, однако против сверхзвукового оружия и баллистических ракет он оказался бессильным.
«В этом смысле довольно нелепо считать, что деревянный щит может помочь против пушечного снаряда. “Железный купол” примерно то же самое. То есть, конечно, он помогает против достаточно примитивных в технологическом уровне средств поражения, но бесполезен с точки зрения современных видов вооружений», — подчеркнул Шаповалов.