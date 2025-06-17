В Омске благоустройство городского водоема ограничилось грязной кучей

Вчера, 16 июня, в сообществе «Омск ВК. Жизнь города» появился пост с фотографиями грязных куч и огромных луж воды на тротуаре возле озера Кирпичка.
«Здравствуйте. На данных фото остатки от благоустроенного тротуара на озере Кирпичики в КАО, у детской поликлиники по адресу 12 Декабря, д. 106. Сначала полился ручеек. Кто-то разобрал плитку, выложил ее стопкой у поликлиники. Потом плитка исчезла, лужа осталась. Затем приехал экскаватор с ремонтниками, разрыли, закрыли и оставили после себя еще стопку плитки и горы грязи. Теперь там уже река воды, но ни одного рабочего нет. Почему все так? Где все эти службы? Что происходит вообще?», — обстоятельно и подробно возмутился автор поста.
Отметим, что проект благоустройства озера Кирпичка был представлен в мае 2019 года. Согласно ему, вокруг городского водоема должны были появиться детские площадки, пешеходные зоны, уютное освещение, газоны и даже миниатюрный пирс. Однако запланированная красота из-за огромных затрат была ограничена дорожками и урнами. Ранее «КП в Омске» писала о неравнодушных омичах, собственными силами почистивших дно озера.