В Омске благоустройство городского водоема ограничилось грязной кучей

«Здравствуйте. На данных фото остатки от благоустроенного тротуара на озере Кирпичики в КАО, у детской поликлиники по адресу 12 Декабря, д. 106. Сначала полился ручеек. Кто-то разобрал плитку, выложил ее стопкой у поликлиники. Потом плитка исчезла, лужа осталась. Затем приехал экскаватор с ремонтниками, разрыли, закрыли и оставили после себя еще стопку плитки и горы грязи. Теперь там уже река воды, но ни одного рабочего нет. Почему все так? Где все эти службы? Что происходит вообще?», — обстоятельно и подробно возмутился автор поста.