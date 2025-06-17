Путин одобрил проект «Площади первых» и благоустройство набережной в Красноярске

На официальном сайте Кремля опубликовано распоряжение о создании нового общественного пространства в Красноярске.
К 2028 году на Предмостной площади будет возведена «Площадь первых», а набережная реки Енисей пройдет масштабное благоустройство.
Проект находится под личным контролем премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Красноярского края Михаила Котюкова. Строительство приурочено к празднованию 400-летия города.
Следует отметить, что изначально на этом участке планировалось строительство «Поздеев центра» и хореографического колледжа. Однако эти планы были отменены после вмешательства надзорных органов, которые выявили нарушения в процессе заключения контрактов — городские власти не провели необходимые конкурсные процедуры для выбора подрядчиков.
Ранее рассказывали, что на Предмостной площади в Красноярске могут появиться новые объекты: парк, кафе и центр для молодежи.