Путин одобрил проект «Площади первых» и благоустройство набережной в Красноярске

Следует отметить, что изначально на этом участке планировалось строительство «Поздеев центра» и хореографического колледжа. Однако эти планы были отменены после вмешательства надзорных органов, которые выявили нарушения в процессе заключения контрактов — городские власти не провели необходимые конкурсные процедуры для выбора подрядчиков.