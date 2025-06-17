Мошенники используют оскорбления для кражи аккаунтов: вот как это у них получается

Мошенники используют оскорбительные комментарии в сети для того, чтобы выманить у начинающих блогеров данные их аккаунтов. Нюансы хитрой схемы рассказывает РИА Новости со ссылкой на ГК «Солар».
Аферисты прикидываются хейтерами и забрасывают блогера оскорблениями, чтобы спровоцировать того на ответные действия.
«Однако если зайти на страничку “хейтера”, в описании страницы обязательно будет указана ссылка на его другую соцсеть — если на нее перейти и ввести свой логин и пароль, он тут же окажется у мошенников, а жертва потеряет к страничке доступ», — сказано в публикации.
Тем временем хакеры атакуют россиян вредоносным ПО SuperCard для кражи денег с карт банков.
Как мошенники хитростью заставляют жертв самих звонить им, читайте здесь на KP.RU.
Ранее сайт KP.RU рассказывал, как мошенники используют детей и почему перечисляют аферистам миллионы рублей.