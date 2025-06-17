Мошенники используют оскорбления для кражи аккаунтов: вот как это у них получается

«Однако если зайти на страничку “хейтера”, в описании страницы обязательно будет указана ссылка на его другую соцсеть — если на нее перейти и ввести свой логин и пароль, он тут же окажется у мошенников, а жертва потеряет к страничке доступ», — сказано в публикации.