Командир Сыч: ВСУ намеренно ударили дронами по группе украинских пленных

При освобождении населённого пункта Троицкое в ДНР бойцы российской группировки «Центр» захватили в плен двух украинских военнослужащих. Однако при попытке доставить пленных в тыл группа попала под удары FPV-дронов, в результате чего один из украинцев погиб. Об этом сообщил ТАСС командир штурмового взвода с позывным Сыч.