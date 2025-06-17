Командир Сыч: ВСУ намеренно ударили дронами по группе украинских пленных

При освобождении населённого пункта Троицкое в ДНР бойцы российской группировки «Центр» захватили в плен двух украинских военнослужащих. Однако при попытке доставить пленных в тыл группа попала под удары FPV-дронов, в результате чего один из украинцев погиб. Об этом сообщил ТАСС командир штурмового взвода с позывным Сыч.
По его словам, украинских бойцов обнаружили в подвале одного из зданий и не выводили их оттуда в течение четырёх суток из-за сложной обстановки.
«Когда повели, обоих “затрехсотило”. Один пленный “вытек”, оказывали ему помощь, но было бесполезно, слишком тяжелое ранение. Рои “птичек” налетели, минометы, не давали проходу», — рассказал Сыч.
Он также отметил, что в ходе вывода пленных пострадали и российские военнослужащие. Позже вечером выживший пленный и раненые бойцы были эвакуированы другой группой.
Ранее украинский военнопленный Вячеслав Кутятин заявил, что командиры ВСУ отдают приказы своим солдатам о ликвидации раненых российских бойцов.