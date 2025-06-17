Министр Армии США Дэн Дрисколл сообщил об американском солдате на Луне

— Страна увидит все потрясающие вещи, которые сделала армия. Начиная с помощи во время наводнения в Северной Каролине или лесных пожаров в Калифорнии. Или вот еще: вчера мы разговаривали с астронавтом, который сейчас находится на Луне, и он солдат, — заявил Дрисколл.