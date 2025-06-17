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Министр Армии США Дэн Дрисколл сообщил об американском солдате на Луне

Министр Армии Соединенных Штатов Дэн Дрисколл сообщил, что на Луне якобы находится американский военный. Об этом написало издание Daily Mail.

Министр Армии Соединенных Штатов Дэн Дрисколл сообщил, что на Луне якобы находится американский военный. Об этом написало издание Daily Mail.

Он участвовал в передаче на канале Fox News и рассказывал о готовящемся параде.

— Страна увидит все потрясающие вещи, которые сделала армия. Начиная с помощи во время наводнения в Северной Каролине или лесных пожаров в Калифорнии. Или вот еще: вчера мы разговаривали с астронавтом, который сейчас находится на Луне, и он солдат, — заявил Дрисколл.

Слова о лунном астронавте вызвали бурную реакцию у пользователей социальных сетей: одни предположили, что министр оговорился, другие — что проболтался.

Журналисты предположили, что чиновник имел в виду американку Энн Макклейн, которая сейчас на Международной космической станции. У нее есть воинское звание: она полковник, говорится в статье.

Космический аппарат «Космос-482», который в 1972 году не достиг Венеры, сошел с орбиты и упал в Индийский океан. Об этом 10 мая сообщили в Роскосмосе. Аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 9:24 по московскому времени в 560 километрах западнее острова Средний Андаман и упал западнее Джакарты.