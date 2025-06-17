В Перми чистят фасады административных зданий

С введением новых требований в Правилах благоустройства города фасады нужно очищать не только от граффити, но и от пыли и грязи. Помывочные работы будут завершены до конца июня.
Подрядчики уже помыли фасады административных зданий на ул. Ленина, 23, 25, 27, 36, ул. Сибирской, 15 и 27, ул. Пермской, 82, ул. Максима Горького, 18, ул. Мира, 15.
Как отмечал глава Перми Эдуард Соснин, в городе никогда системно не проводилось мытье фасадов от пыли и грязи. Здесь требуется особый подход, бережная уборка, чтобы не повредить штукатурку.