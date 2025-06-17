Скончался экс-директор киноцентра «Дом Ханжонкова» Расим Даргях-заде

15 июня 2025 года на 82-м году жизни скончался бывший директор киноцентра «Дом Ханжонкова», член Союза кинематографистов России, заслуженный работник культуры РФ, видный деятель советского и российского кино Расим Ильяс оглы Даргях-заде.
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Расим Даргях-заде появился на свет 19 февраля 1944 года в Кировабаде. Получил образование в Азербайджанском институте нефти и химии и Московском институте управления. Начиная с 1964 года, публиковал статьи в периодике, посвященные вопросам кинокультуры, работал с Азербайджанским отделением Бюро пропаганды советского кинематографа при Союзе кинематографистов СССР.
Под его началом было организовано семь регулярных кинофестивалей, в числе которых смотры «Любить по-русски» и «Кино Победы». Возглавляемый им киноцентр «Дом Ханжонкова» дважды удостоился внесения в Книгу рекордов Гиннесса за максимальное число кинопоказов в течение года.
Даргях-заде занимал пост президента Гильдии организаторов кинопроизводства и проката Союза кинематографистов России, был секретарем Союза кинематографистов России, входил в состав Правления Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса СК РФ.
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