Скончался экс-директор киноцентра «Дом Ханжонкова» Расим Даргях-заде

Под его началом было организовано семь регулярных кинофестивалей, в числе которых смотры «Любить по-русски» и «Кино Победы». Возглавляемый им киноцентр «Дом Ханжонкова» дважды удостоился внесения в Книгу рекордов Гиннесса за максимальное число кинопоказов в течение года.