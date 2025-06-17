В Башкирии состоится форум коневодов

В работе форума примут участие представители министерства сельского хозяйства, госкомитета РБ по ветеринарии, Россельхознадзора, ассоциации развития коневодства, НИИ по изучению лошадей башкирской породы «Башкорт аты», центра компетенции по коневодству и конному спорту, ВНИИ коневодства, БГАУ, а также ведущие ученые из России и Казахстана, руководители коневодческих хозяйств, коневладельцы Башкирии.