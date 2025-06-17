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В Башкирии состоится форум коневодов

В Уфимском районе 21 июня состоится форум коневодов Башкирии, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства РБ.

Источник: Башинформ

На предстоящем форуме рассмотрят вопросы перспективы развития отрасли, совершенствования племенных, спортивных и продуктивных качеств лошадей, обсудят действующие меры господдержки коневодства. Кроме этого, планируется затронуть темы подготовки кадров в отрасли коневодства, вопросы биобезопасности в производстве продукции коневодства, основные требования к экспорту продукции.

В работе форума примут участие представители министерства сельского хозяйства, госкомитета РБ по ветеринарии, Россельхознадзора, ассоциации развития коневодства, НИИ по изучению лошадей башкирской породы «Башкорт аты», центра компетенции по коневодству и конному спорту, ВНИИ коневодства, БГАУ, а также ведущие ученые из России и Казахстана, руководители коневодческих хозяйств, коневладельцы Башкирии.

Форум коневодов Башкирии пройдет на территории конноспортивного комплекса «Жуковский» в селе Жуково.

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