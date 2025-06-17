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Казахстан и Китай будут сотрудничать для снижения сейсмических рисков

Астана. 17 июня. КазТАГ — Казахстан и Китай будут сотрудничать для снижения сейсмических рисков, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Источник: Пресс-служба МЧС РК

«В Акорде подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области снижения сейсмических рисков между министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, акиматом Алматы и администрацией по землетрясениям Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении.

От казахстанской стороны в официальной церемонии обмена меморандумами принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов, а от китайской стороны — чрезвычайный и полномочный посол Китая в Казахстане Хань Чуньлинь.

«Данный Центр будет работать над интеграцией систем раннего предупреждения о землетрясениях, развитием сейсмологической науки и технологий, обменом сейсмической информацией в реальном времени между Казахстаном и Китаем. Это сотрудничество позволит минимизировать последствия, обеспечивая более точное и своевременное оповещение граждан о возможных природных катастрофах», — уточнили в МЧС РК.