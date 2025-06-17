Жителей омской деревни Вишневка посадили на карантин из-за бешенства

Очаг опасного заболевания был выявлен в одном из личных подсобных хозяйств по улице Центральной. На период карантина это подворье запрещено посещать посторонним, за исключением специалистов государственной ветеринарной службы и персонала, участвующего в ликвидации очага, здесь нельзя лечить больных животных, перемещать животных из зоны очага.