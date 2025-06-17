Жителей омской деревни Вишневка посадили на карантин из-за бешенства

Указом исполняющего обязанности губернатора Омской области Дмитрия Ушакова на территории деревни Вишневка Нижнеомского района Омской области объявлен карантин по бешенству. Документ опубликован на портале правовой информации. По данным открытых источников, в деревне проживают более ста человек.
Очаг опасного заболевания был выявлен в одном из личных подсобных хозяйств по улице Центральной. На период карантина это подворье запрещено посещать посторонним, за исключением специалистов государственной ветеринарной службы и персонала, участвующего в ликвидации очага, здесь нельзя лечить больных животных, перемещать животных из зоны очага.
Также ограничения установлены в радиусе 500 метров от очага. Там запрещено проводить выставки и ярмарки сельскохозяйственных животных. Также жителям Вишневки нельзя перемещать животных за пределы поселения и производить отлов диких особей для зоопарков.
Карантинные ограничения продлятся в деревне до 9 августа.
Ранее мы писали, что первый в 2025 году случай бешенства был выявлен в Горьковском районе.