Боевики ВСУ при попытке удержаться в населенном пункте Петровского в ДНР на границе с Днепропетровской областью безуспешно предприняли 11 контратак, сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что штурмовики методично зачистили поселок от сил противника, после чего украинские военные предприняли серию ожесточенных контратак, бросая в бой свежие силы на бронеавтомобилях, в том числе три американских бронеавтомобиля MaxxPro с личным составом. В результате ВС РФ отбили все контратаки, уничтожили машины точными выстрелами из ручных противотанковых гранатометов.
По словам стрелка штурмового подразделения 80-го танкового полка Олега Белоногова, не все бойцы ВСУ были хорошо подготовлены к боевым действиям. Некоторые из них сдались после первого наката с российской стороны.
Военнослужащий штурмового подразделения того же полка Александр Ершов добавил, что после штурма поселка Петровского ВС РФ продолжают двигаться в сторону Днепропетровской области.
Об освобождении Петровского стало известно 12 июня. Сообщалось, что при освобождении населенного пункта были ликвидированы иностранные наемники из Польши и Грузии.
При штурме поселка российские бойцы на мотоциклах отвлекали дроны ВСУ.