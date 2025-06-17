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Боевики ВСУ предприняли 11 неудачных контратак в боях за Петровского в ДНР

Украинские военные пытались удержаться в поселке Петровского в ДНР, но ВС РФ отбили все контратаки.

Источник: Аргументы и факты

Боевики ВСУ при попытке удержаться в населенном пункте Петровского в ДНР на границе с Днепропетровской областью безуспешно предприняли 11 контратак, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что штурмовики методично зачистили поселок от сил противника, после чего украинские военные предприняли серию ожесточенных контратак, бросая в бой свежие силы на бронеавтомобилях, в том числе три американских бронеавтомобиля MaxxPro с личным составом. В результате ВС РФ отбили все контратаки, уничтожили машины точными выстрелами из ручных противотанковых гранатометов.

По словам стрелка штурмового подразделения 80-го танкового полка Олега Белоногова, не все бойцы ВСУ были хорошо подготовлены к боевым действиям. Некоторые из них сдались после первого наката с российской стороны.

Военнослужащий штурмового подразделения того же полка Александр Ершов добавил, что после штурма поселка Петровского ВС РФ продолжают двигаться в сторону Днепропетровской области.

Об освобождении Петровского стало известно 12 июня. Сообщалось, что при освобождении населенного пункта были ликвидированы иностранные наемники из Польши и Грузии.

При штурме поселка российские бойцы на мотоциклах отвлекали дроны ВСУ.