Боевики ВСУ предприняли 11 неудачных контратак в боях за Петровского в ДНР

В военном ведомстве отметили, что штурмовики методично зачистили поселок от сил противника, после чего украинские военные предприняли серию ожесточенных контратак, бросая в бой свежие силы на бронеавтомобилях, в том числе три американских бронеавтомобиля MaxxPro с личным составом. В результате ВС РФ отбили все контратаки, уничтожили машины точными выстрелами из ручных противотанковых гранатометов.