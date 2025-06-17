Более 300 тысяч россиян пожаловались на укусы клещей: какие регионы самые опасные

С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения России обратились более 309,5 тысячи человек с жалобами на укусы. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Значительное число обращений зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Томской и Челябинской областях, а также в Красноярском крае и Удмуртии.