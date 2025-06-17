Более 300 тысяч россиян пожаловались на укусы клещей: какие регионы самые опасные

В России более 309 тысяч человек пожаловались на укусы клещей.
С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения России обратились более 309,5 тысячи человек с жалобами на укусы. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Значительное число обращений зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Томской и Челябинской областях, а также в Красноярском крае и Удмуртии.
«Прививку от клещевого вирусного энцефалита, по данным Роспотребнадзора, в 2025 году сделали более 3,2 миллиона граждан России. В медицинские учреждения с жалобами на укусы с начала сезона активности клещей обратились свыше 309,5 тысячи человек», — передает РИА Новости сообщение ведомства.
В пресс-службе уточнили, что для снижения риска заражения клещевыми инфекциями на территории страны проводится акарицидная обработка. По последним данным, обработано более 206,7 тысячи гектаров — это 92,9% от запланированного объема профилактических мероприятий.
Ранее врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина предупредила, что клещи могут передавать анаплазмоз, пишет 360.ru. Как отмечает специалист, клещи способны переносить не только возбудителей боррелиоза и энцефалита, но и бактерию Anaplasma phagocytophilum. Этот микроорганизм вызывает острое инфекционное заболевание, поражающее нейтрофилы — разновидность гранулоцитов. Передача инфекции осуществляется при укусе инфицированного клеща семейства иксодовых, которые также известны как переносчики боррелиоза и энцефалита.