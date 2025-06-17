На Украине произошёл очередной случай «декоммунизации» — на этот раз под переименование попал советский сорт черешни «Валерий Чкалов». Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, в точках продаж ягод теперь можно увидеть таблички с новыми названиями — «генерал Буданов*» и «генерал Малюк*».
«Это ещё один пример того, как раскрываются таланты запорожцев в рамках большой и единой Родины и как члены секты “политического украинства теряют последние остатки разума”, -подчеркнул Рогов.
Сорт «Валерий Чкалов» был выведен в результате совместной работы учёных Центральной генетической лаборатории имени Мичурина (Тамбовская область) и Мелитопольской опытной станции садоводства.
Ранее сообщалось, что начиная с 2014 года, Украина переименовала 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым Киева. Ликвидированные названия чаще всего заменяют топонимы националистического и нацистского происхождения.
*Внесены в перечень террористов и экстремистов.