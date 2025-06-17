На Украине произошёл очередной случай «декоммунизации» — на этот раз под переименование попал советский сорт черешни «Валерий Чкалов». Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.