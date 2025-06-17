Власти объяснили, почему после дождя 15 июня затопило Новосибирск

На минувших выходных некоторые улицы затопило водой. Виной этому стал обильный дождь. По данным очевидцев, вода местами достигала автомобильных дверей, а движение было парализовано на нескольких магистралях.
Наиболее пострадал микрорайон МЖК «Восточный», где подтопило улицы Лазурную, Высоцкого и Волочаевскую. В местных сообществах распространились видео, на которых дети играют в воде, а машины едва справляются с потоками. Похожая ситуация была в Дзержинском и Калининском районах.
Один из жителей улицы Высоцкого Рамазан Сильвестрович обратился к мэрии Новосибирска с сообщением об этой проблеме.
«Так и новую остановку смоет», — уточнил мужчина.
Департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска ответил ему неоднозначно.
«При выпадении значительного количества осадков в короткий промежуток времени приёмные устройства системы водоотведения не могут обеспечить моментальный приём ливневых осадков, для этого необходим более длительный период времени», — пояснили в департаменте.
В разговоре с Om1 Новосибирск житель улицы Высоцкого пояснил, что улица стояла затопленной около трёх часов. Какой промежуток времени требуется системам водоотведения на улице Высоцкого, чтобы потоп устранился — департамент дорожно-благоустроительного комплекса не уточнил.