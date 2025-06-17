Власти объяснили, почему после дождя 15 июня затопило Новосибирск

Наиболее пострадал микрорайон МЖК «Восточный», где подтопило улицы Лазурную, Высоцкого и Волочаевскую. В местных сообществах распространились видео, на которых дети играют в воде, а машины едва справляются с потоками. Похожая ситуация была в Дзержинском и Калининском районах.