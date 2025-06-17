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В. Федорищев: работа с городами и районами по-новому и кредиты до 300 млн рублей

На «оперативке» правительства области 16 июня обсудили новый подход к работе с муниципалитетами.

На «оперативке» правительства области 16 июня обсудили новый подход к работе с муниципалитетами.

Теперь после каждой поездки в районы региона будут анализировать социально-экономическую ситуацию во всех аспектах.

На примере Большеглушицкого района уже разработали стратегию комплексного развития.

Такой подход позволяет выявлять управленческие ошибки, проблемы межбюджетных отношений и другие вопросы.

«Будем последовательно решать эти проблемы, не нарушая текущую работу», — сказал Вячеслав Федорищев.

Также планируется восстановить и усилить систему кураторства районов. Соответствующие предложения по координации и взаимодействию с районами поручено подготовить профильному министерству.

Изменены условия бюджетного кредитования местных бюджетов.

Теперь муниципалитеты смогут получать рефинансирование до 90% по коммерческим кредитам. Лимит увеличен с 50 млн рублей до 300 млн.

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