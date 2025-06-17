Смирнов: золото может подорожать из-за ситуации на Ближнем Востоке

По словам Смирнова, в ближайшие дни стоимость тройской унции золота на мировом рынке может преодолеть отметку в 3500 долларов, причем факторами, провоцирующими это, могут стать не только обострение по линии ядерного оружия или вмешательство других государств в конфликт, но даже ужесточение риторики между конфликтующими странами.