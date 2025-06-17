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Смирнов: золото может подорожать из-за ситуации на Ближнем Востоке

Эксперт допустил резкое подорожание золота в ближайшее время из-за эскалации ирано-израильского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Золото может рекордно подорожать из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку Андрей Смирнов.

По словам Смирнова, в ближайшие дни стоимость тройской унции золота на мировом рынке может преодолеть отметку в 3500 долларов, причем факторами, провоцирующими это, могут стать не только обострение по линии ядерного оружия или вмешательство других государств в конфликт, но даже ужесточение риторики между конфликтующими странами.

«Если ситуация накалится еще сильнее, то пробой 3500 будет почти неизбежен. Основными ориентирами роста выступят круглые уровни 3600, затем 3700», — сказал Смирнов РИА Новости, напомнив, что на прошлой неделе золото уже подорожало на три процента.

Ранее в МИД Ирака заявили, что цена на нефть может подняться до $300 за баррель из-за войны Ирана и Израиля.

Финансист Юшков также допустил повышение цен на нефть, указав, что возможное перекрытие Ормузского пролива будет способствовать этому.

Как скажется на экономике России конфликт между Израилем и Ираном, читайте здесь на KP.RU.