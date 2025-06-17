Жителя Перми с помощью дипфейк-звонка обманули мошенники

61-летнему пермяку поступил видеозвонок в мессенджере. Мужчина узнал в звонившем генерального директора одного из крупных пермских предприятий, где раньше работал. «Гендиректор» предупредил, что пенсионеру позвонит «человек из Москвы».
После этого мужчине позвонил «сотрудник ФСБ» и рассказал, что работники предприятия подозреваются в спонсировании ВСУ, а также сообщил о пресеченной попытке перевода денег на их нужды с банковской карты пенсионера.
Затем с пермяком связалась женщина и тоже назвалась сотрудником ФСБ. Она сказала, что пенсионер должен перевести все деньги на «безопасный счет».
Следуя инструкциям мошенников, потерпевший продал автомобиль «Лада XRAY», а денежные средства от сделки, как и все свои сбережения, перевел на указанные ими счета.
В результате мужчина потерял более 3 миллионов рублей. Поняв, что стал жертвой обмана, пермяк обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, ведется следствие.