Ричмонд
+21°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Перми с помощью дипфейк-звонка обманули мошенники

Мошенники все чаще используют нейросети для обмана людей, отмечают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Источник: Freepik

61-летнему пермяку поступил видеозвонок в мессенджере. Мужчина узнал в звонившем генерального директора одного из крупных пермских предприятий, где раньше работал. «Гендиректор» предупредил, что пенсионеру позвонит «человек из Москвы».

После этого мужчине позвонил «сотрудник ФСБ» и рассказал, что работники предприятия подозреваются в спонсировании ВСУ, а также сообщил о пресеченной попытке перевода денег на их нужды с банковской карты пенсионера.

Затем с пермяком связалась женщина и тоже назвалась сотрудником ФСБ. Она сказала, что пенсионер должен перевести все деньги на «безопасный счет».

Следуя инструкциям мошенников, потерпевший продал автомобиль «Лада XRAY», а денежные средства от сделки, как и все свои сбережения, перевел на указанные ими счета.

В результате мужчина потерял более 3 миллионов рублей. Поняв, что стал жертвой обмана, пермяк обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, ведется следствие.