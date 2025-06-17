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Южная Корея ввела для Ирана третий уровень тревоги: жителям дали рекомендацию

МИД Южной Кореи обратилось к гражданам с советом покинуть Иран.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел Южной Кореи порекомендовало гражданам страны покинуть территорию Ирана. Кроме того, власти посоветовали не планировать поездки в Тегеран. Об этом сообщили в пресс-службе южнокорейского МИД.

С 17 июня для территории Ирана властями Кореи введен третий уровень тревоги. Он начнет действие в 07:00 по Москве. Меры введены из-за продолжающихся четвертые сутки ударов между Израилем и Ираном.

«МИД настоятельно рекомендует всем находящимся на территории Ирана гражданам Республики Корея проявлять повышенное внимание к вопросам личной безопасности и по возможности немедленно покинуть страну, следуя инструкциям дипломатических представительств», — сказано в оповещении.

То же сделал и президент США Дональд Трамп. Он призвал всех эвакуироваться из Тегерана в ближайшее время.