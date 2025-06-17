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В Уфе задержали молодых людей за граффити на железнодорожном переезде

Они расписывали забор вдоль путей.

Источник: Транспортная полиция ПФО

Сотрудники транспортной полиции задержали двух молодых людей, наносивших граффити на забор вдоль железнодорожных путей на перегоне Дёма — Уфа, сообщает пресс-служба Уфимского ЛУ МВД России на транспорте.

Сообщение поступило от машиниста пассажирского поезда, заметившего неизвестных на 1620 километре перегона. Полицейские оперативно прибыли на место и доставили нарушителей, жителей Уфы 19 и 21 лет, в дежурную часть. По их словам, они увидели на заборе старые надписи и решили, что наносить изображения в этом месте не запрещено.

«В действиях молодых людей усматриваются признаки административного правонарушения по статье 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества). С ними провели профилактическую беседу», — сообщили в транспортной полиции.