В Уфе задержали молодых людей за граффити на железнодорожном переезде

Сообщение поступило от машиниста пассажирского поезда, заметившего неизвестных на 1620 километре перегона. Полицейские оперативно прибыли на место и доставили нарушителей, жителей Уфы 19 и 21 лет, в дежурную часть. По их словам, они увидели на заборе старые надписи и решили, что наносить изображения в этом месте не запрещено.