Защищает от старения и онкологии: как выбрать средство для защиты от солнца

Погода в столице меняется каждую неделю, солнце то появляется, то прячется за тучами. Врачи предупреждают: его лучи могут нанести серьезный вред здоровью даже в облачную погоду. «Вечерняя Москва» разобралась, как обезопасить себя.
Здоровье и молодость.
В столичных магазинах огромный выбор средств с аббревиатурой SPF («солнцезащитный фактор»). Однако многие москвичи до сих пор игнорируют их, считая, что в городе солнце безопасное.
— Средства с SPF необходимы для здоровья и молодости кожи, — говорит «ВМ» дерматолог и косметолог российского бренда косметики Галина Амосова. — Помимо UVB-лучей, благодаря которым мы загораем, есть еще UVA-лучи, которые составляют более 90 процентов ультрафиолета и гораздо опаснее для кожи. Они проходят сквозь стекла и облака, глубже проникают в кожу, разрушают коллагеновые волокна и повышают риски развития кожных заболеваний, в том числе меланомы. Кроме того, ультрафиолет провоцирует сухость кожи, воспалительные процессы. Более 80 процентов признаков преждевременного старения кожи связано именно с воздействием ультрафиолетовых лучей.
Цифра рядом с SPF обозначает примерную пропускную способность средства. При этом 100-процентной защиты от солнца не существует. Даже SPF 100 обеспечивает только 99 процентов. При этом SPF 30 и 50, согласно исследованиям, блокируют до 97−98 процентов лучей соответственно. Поэтому это два наиболее универсальных и эффективных фактора защиты.
По словам эксперта, оптимальное количество средства, которое нужно наносить на лицо, можно отмерить пальцами. Нанесите тонкие полоски крема на указательный и средний пальцы — и вот правильный объем. Если использовать меньше, то и фактор защиты снижается.
— Цена всегда складывается из многих факторов: от упаковки до маркетинга. Но одну из ведущих ролей играют компоненты состава. В дешевом средстве не будет дорогих активов. А надежные солнцезащитные фильтры стоят недешево, — отмечает Галина Амосова.
Голове нужен шелк.
Защищать от солнца нужно и волосы. По словам основателя российского бренда косметики Валентины Глушковой, УФ-излучение разрушает кератиновую структуру волос не хуже горячего утюжка. На помощь придет солнцезащитный спрей:
— При его выборе обращайте внимание на ключевые компоненты. Протеины шелка создают защитную пленку и удерживают влагу. Гидролизованный кератин восстанавливает поврежденные участки изнутри. Современные силиконы quaternium обеспечивают защиту до 230 градусов.
Наносить спрей нужно на влажные волосы за 10−15 минут до выхода из дома, на сухие — перед укладкой. Избегайте корней, распыляйте равномерно по всей длине. Одного нанесения хватает на весь день.
— Есть ли смысл в SPF в шампунях? Ответ однозначный — нет. Смываемые средства с УФ-фильтрами не успевают создать защитную пленку. Эффективную защиту обеспечивают только несмываемые формулы, — рассказала Глушкова.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Ольга Новожилова, заместитель главного врача Московского центра дерматовенерологии и косметологии:
— Солнцезащитные средства рекомендованы всем без исключения, особенно для людей со светлой кожей, склонной к солнечным ожогам. В состав SPF-средств входят компоненты, которые не дают ультрафиолету вредить коже: они препятствуют разрушению коллагена, защищают от старения, уберегают от онкологических заболеваний, ухаживают за кожей.
Выработка коллагена и эластина начинает снижаться уже после 25 лет, что приводит к истончению и потере упругости кожи. Кроме того, на ее эластичность влияют солнечное излучение, гормональные изменения, резкие колебания веса, неправильное питание и скудное увлажнение, а также вредные привычки. Как замедлить старение кожи при помощи пептидов — в материале «Вечерней Москвы».