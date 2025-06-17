Защищает от старения и онкологии: как выбрать средство для защиты от солнца

— Средства с SPF необходимы для здоровья и молодости кожи, — говорит «ВМ» дерматолог и косметолог российского бренда косметики Галина Амосова. — Помимо UVB-лучей, благодаря которым мы загораем, есть еще UVA-лучи, которые составляют более 90 процентов ультрафиолета и гораздо опаснее для кожи. Они проходят сквозь стекла и облака, глубже проникают в кожу, разрушают коллагеновые волокна и повышают риски развития кожных заболеваний, в том числе меланомы. Кроме того, ультрафиолет провоцирует сухость кожи, воспалительные процессы. Более 80 процентов признаков преждевременного старения кожи связано именно с воздействием ультрафиолетовых лучей.