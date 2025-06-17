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Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку в Башкирии

Подведены итоги единого государственного экзамена по русскому языку среди выпускников школ Башкирии, сообщил в своем телеграм-канале министр просвещения региона Ильдар Мавлетбердин.

Источник: Башинформ

Всего в этом году экзамен сдали 15 578 учащихся. 11 человек написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, столько же было и в прошлом учебном году. 81 балл и выше получили 1859 человек.

«Особое внимание заслуживает достижение ученика из Белорецка, который сумел стать дважды стобалльником — (химия и русский язык)», — подчеркнул Ильдар Мавлетбердин.

Министр также добавил, что это пока не окончательные результаты, поскольку количество стобалльников и мультибалльников может вырасти после апелляций и пересдач в дополнительные дни.