Мост через реку Мухавец закрывают на реконструкцию

В связи с этим с 17 июня по мосту будет закрыто движение всех видов транспорта, а также пешеходного движения.
Как проинформировали местные власти, транзитное движение с автомобильной дороги Р-2 Столбцы — Ивацевичи — Кобрин и М-1/Е30 будет организовано теперь в обход Кобрина, то есть по автомобильной дороге М-1/Е30 Брест (Козловичи) — Минск — граница РФ (Редьки).
Что касается движение транспорта по городу, то оно будет осуществляться через «Новый мост», между улицами Советская и Пролетарская.
Пешеходы смогут перебираться с одного берега реки Мухавец на другой по временному наплавному мосту, который установят возле реконструируемого моста.