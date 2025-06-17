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Мост через реку Мухавец закрывают на реконструкцию

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Начинается реконструкция «Старого моста» через реку Мухавец по улице Ленина в Кобрине, сообщили в официальном Telegram-канале местного райисполкома.

Источник: Telegram / Кобринский районный исполнительный комитет

В связи с этим с 17 июня по мосту будет закрыто движение всех видов транспорта, а также пешеходного движения.

Как проинформировали местные власти, транзитное движение с автомобильной дороги Р-2 Столбцы — Ивацевичи — Кобрин и М-1/Е30 будет организовано теперь в обход Кобрина, то есть по автомобильной дороге М-1/Е30 Брест (Козловичи) — Минск — граница РФ (Редьки).

Что касается движение транспорта по городу, то оно будет осуществляться через «Новый мост», между улицами Советская и Пролетарская.

Пешеходы смогут перебираться с одного берега реки Мухавец на другой по временному наплавному мосту, который установят возле реконструируемого моста.