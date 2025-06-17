Завершилось юридическое объединение РНКБ и ВТБ

Также до конца года будет проведена миграция более 2 млн розничных клиентов. Дебетовые и кредитные карты РНКБ продолжат действовать, то же касается вкладов и кредитов. Все условия по ним будут сохранены. Миграция будет проходить по «бесшовной» технологии при условии наличия в банках актуальных персональных данных и действующего номера телефона клиента.