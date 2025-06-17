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Завершилось юридическое объединение РНКБ и ВТБ

С 12 июня обслуживание розничных и корпоративных клиентов РНКБ началось под брендом ВТБ.

С 12 июня обслуживание розничных и корпоративных клиентов РНКБ началось под брендом ВТБ. Полностью интеграция банков будет завершена до конца года. Об этом в преддверии ПМЭФ-2025 сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Для клиентов сохранены все привычные сервисы, в структуру объединенного банка вошли также офисы РНКБ, их ребрендинг будет проведен до конца года.

Также до конца года будет проведена миграция более 2 млн розничных клиентов. Дебетовые и кредитные карты РНКБ продолжат действовать, то же касается вкладов и кредитов. Все условия по ним будут сохранены. Миграция будет проходить по «бесшовной» технологии при условии наличия в банках актуальных персональных данных и действующего номера телефона клиента.