Ричмонд
+21°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону ожидается до +25 градусов 17 июня

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону 17 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону новый рабочий день принесет осадки и переменную облачность. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

Во вторник, 17 июня, утро начнется с осадков и +20 градусов. Поэтому перед выходом из дома ростовчанам стоит захватить с собой зонтики и дождевики. В дневное время столбики термометров покажут до +25 градусов. В городе ожидается переменная облачность, но без осадков. Вечером похолодает на несколько градусов. Ночью синоптики обещают дождь с грозой.

Ветер ожидается северо-западный, а его порывы достигнут 4−6 метров в секунду.

Подпишись на нас в Telegram.