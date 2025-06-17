В Ростове-на-Дону ожидается до +25 градусов 17 июня

Во вторник, 17 июня, утро начнется с осадков и +20 градусов. Поэтому перед выходом из дома ростовчанам стоит захватить с собой зонтики и дождевики. В дневное время столбики термометров покажут до +25 градусов. В городе ожидается переменная облачность, но без осадков. Вечером похолодает на несколько градусов. Ночью синоптики обещают дождь с грозой.