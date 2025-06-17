Сегодня Тель-Авив, завтра — Нью-Йорк: Нетаньяху высказался об ударах Ирана

Ранее KP.RU сообщал, что Такер Карлсон обвинил Дональда Трампа в причастности к авиаударам вооруженных сил Израиля по территории Ирана. По мнению журналиста, американская сторона не просто была осведомлена о планируемых атаках, но и помогала в их осуществлении.