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Сегодня Тель-Авив, завтра — Нью-Йорк: Нетаньяху высказался об ударах Ирана

Нетаньяху предположил, что после Тель-Авива Иран может атаковать Нью-Йорк.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал США поддержать его страну в противостоянии с Ираном. Его заявление публикует американский телеканал ABC.

По словам израильского лидера, бездействие Вашингтона может привести к эскалации конфликта. Он заявил, что после возможных ударов по Тель-Авиву следующей целью Ирана может стать Нью-Йорк.

«Сегодня это Тель-Авив. Завтра это будет Нью-Йорк. Послушайте, я понимаю принцип “Америка прежде всего”. Но я не понимаю принцип “Америка уничтожена”», — указал он.

Израильский премьер также выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за помощь. Он отметил важность американо-израильского сотрудничества в текущей ситуации.

Ранее KP.RU сообщал, что Такер Карлсон обвинил Дональда Трампа в причастности к авиаударам вооруженных сил Израиля по территории Ирана. По мнению журналиста, американская сторона не просто была осведомлена о планируемых атаках, но и помогала в их осуществлении.