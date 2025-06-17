В России предложили устанавливать спецограждения от диких животных вдоль каждой трассы

В рамках инициативы предлагается комплексный подход, включающий не только установку высоких ограждений, но и расширение сети экодуков в районах с высокой активностью животных, а также внедрение интеллектуальных систем предупреждения с датчиками движения. Эти меры будут способствовать сохранению биоразнообразия и сокращению расходов на ликвидацию последствий аварий.