Лидеры стран G7 назвали Иран главным источником регионального террора: о заявлении Группы семи

Во вторник, 17 июня, завершается саммит G7. По итогам встреч лидеры государств-членов объединения составили совместное заявление. В нем Иран назван «главным источником региональной нестабильности и террора». Соответствующее заявление опубликовали на сайте правительства Канады.
Лидеры государств G7 считают, что ситуация на Ближнем Востоке улучшится, если страны добьются разрешения «иранского кризиса». По данным документа, участники саммита не упомянули Израиль как одну из сторон конфликта.
«Мы последовательно заявляем, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия. Мы настоятельно призываем к тому, чтобы урегулирование иранского кризиса привело к более широкой деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в Газе», — указано в заявлении.
Президенту США Дональду Трампу, тем временем, могут запретить бить по Ирану. Такое решение будет возможным только в случае получения санкции Конгресса.