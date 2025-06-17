Лидеры стран G7 назвали Иран главным источником регионального террора: о заявлении Группы семи

«Мы последовательно заявляем, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия. Мы настоятельно призываем к тому, чтобы урегулирование иранского кризиса привело к более широкой деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в Газе», — указано в заявлении.