Число отключенных от горячей воды домов в Ростове сократилось вдвое

Еще один вопрос, который затронул в ходе планерки глава города — устранение разрытий после проведения ремонтных работ на коммуникациях. Александр Скрябин поставил перед коммунальными службам задачу ликвидировать их в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей.