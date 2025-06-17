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Число отключенных от горячей воды домов в Ростове сократилось вдвое

Вопрос подключения домов к горячей воде остается одним из ключевых.

Источник: администрация Ростова

На планерном совещании глава города Александр Скрябин заслушал доклад заместителя по ЖКХ Станислава Марченко. Он рассказал о ситуации с восстановлением в жилищном фонде горячего водоснабжения после второго этапа гидравлических испытаний.

— На участках задействовано 27 аварийных бригад. За выходные число отключенных домов сократилось вдвое, и горячее водоснабжение было восстановлено в 179 домах. Однако, несмотря на положительные результаты, 148 домов все еще остаются без горячей воды, — отметил Станислав Марченко.

Работы на сетях по устранению дефектов продолжаются в круглосуточном режиме.

— Теплокомпании не должны сбавлять темпов. Как и прежде, для меня остается приоритетным вопрос восстановления подачи горячей воды в многоквартирные дома, — подчеркнул Александр Скрябин.

Еще один вопрос, который затронул в ходе планерки глава города — устранение разрытий после проведения ремонтных работ на коммуникациях. Александр Скрябин поставил перед коммунальными службам задачу ликвидировать их в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.