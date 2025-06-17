Число отключенных от горячей воды домов в Ростове сократилось вдвое

На планерном совещании глава города Александр Скрябин заслушал доклад заместителя по ЖКХ Станислава Марченко. Он рассказал о ситуации с восстановлением в жилищном фонде горячего водоснабжения после второго этапа гидравлических испытаний.
— На участках задействовано 27 аварийных бригад. За выходные число отключенных домов сократилось вдвое, и горячее водоснабжение было восстановлено в 179 домах. Однако, несмотря на положительные результаты, 148 домов все еще остаются без горячей воды, — отметил Станислав Марченко.
Работы на сетях по устранению дефектов продолжаются в круглосуточном режиме.
— Теплокомпании не должны сбавлять темпов. Как и прежде, для меня остается приоритетным вопрос восстановления подачи горячей воды в многоквартирные дома, — подчеркнул Александр Скрябин.
Еще один вопрос, который затронул в ходе планерки глава города — устранение разрытий после проведения ремонтных работ на коммуникациях. Александр Скрябин поставил перед коммунальными службам задачу ликвидировать их в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.