Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 17 июня 2025:
1. Жара недолго будет мучить жителей Молдовы: Когда наступит передышка — прогноз синоптиков.
2. Майе Санду и Никушору Дану выдвинуты обвинения в государственной измене и фальсификации выборов: Прокурор из Молдовы подала на президентов жалобу в Генеральную прокуратуру Румынии.
3. Герои нашего времени: Какая власть в Молдове, такие у нее и герои — Майя Санду поздравила врачей в лице медика, вымогавшего у пациента взятку в 1200 евро.
4. Президент Молдовы подбирает команду карманных депутатов: Известные в узких кругах и не очень, из команды Плахотнюка и других партий — признаются, что пойдут на выборы по спискам ПАС по приглашению «беспартийной» Санду.
5. МВД Молдовы во всем обвиняет детей и священников: Расследовать будут не действия силовиков, а поведение протестующих против ЛГБТ-пропаганды.
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