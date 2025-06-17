Российский дзюдоист Тимур Арбузов выиграл золото чемпионата мира

На турнире в Будапеште Тимур одержал пять безоговорочных побед, не позволив оппонентам заработать ни одного балла. В финальном поединке, в дополнительное время, он взял реванш у грузина Тато Григалашвили за обидное поражение на предыдущем мировом первенстве.