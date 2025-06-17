Российский дзюдоист Тимур Арбузов выиграл золото чемпионата мира

Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал титул чемпиона мира в весовой категории до 81 килограмма.
На турнире в Будапеште Тимур одержал пять безоговорочных побед, не позволив оппонентам заработать ни одного балла. В финальном поединке, в дополнительное время, он взял реванш у грузина Тато Григалашвили за обидное поражение на предыдущем мировом первенстве.
Победу Арбузову принес «иппон» — высшая оценка в дзюдо, означающая немедленное завершение схватки. «Иппон» присуждается за чистый бросок, эффективное удержание, а также удушающий или болевой прием.
Золото Тимура стало первой высшей наградой для россиян на текущем чемпионате мира. Это также вторая медаль, завоеванная нейтральными атлетами из России на данном мировом первенстве.
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