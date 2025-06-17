Пермяков приглашают принять участие в фестивале «МОНУМЕНТ АРТ дети»

Фестиваль современной городской культуры «МОНУМЕНТ АРТ» приглашает горожан принять участие в проекте «МОНУМЕНТ АРТ дети» (0+). Подготовленный забор нужно будет раскрашивать с помощью спреев, кистей и валиков, творить вместе с художниками-кураторами. Фестиваль состоится с 20 по 22 июня с 12:00 до 19:00 по адресу: ул. Степана Разина, 28.
Принять участие в проекте могут подростковые объединения, волонтерские организации, семьи с детьми и каждый, кто хочет стать частью большого фестиваля. Все участники будут раскрашивать одну большую раскраску, эскиз которой разработал пермский дизайнер Виталий Бандык. Тематикой изображения стал пермский фольклор.
Чтобы принять участие, нужно отправить заявку в свободной форме в личные сообщения сообщества фестиваля до 18 июня.
Участникам рекомендуют предусмотреть рабочую одежду и обувь, которую будет не жалко испачкать краской. Перчатки, а также бутилированную питьевую воду выдадут организаторы.