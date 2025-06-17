Пермяков приглашают принять участие в фестивале «МОНУМЕНТ АРТ дети»

Фестиваль современной городской культуры «МОНУМЕНТ АРТ» приглашает горожан принять участие в проекте «МОНУМЕНТ АРТ дети» (0+). Подготовленный забор нужно будет раскрашивать с помощью спреев, кистей и валиков, творить вместе с художниками-кураторами. Фестиваль состоится с 20 по 22 июня с 12:00 до 19:00 по адресу: ул. Степана Разина, 28.