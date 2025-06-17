В Самаре демонтируют старые откосы озера в парке Победы, поменяют и зальют воду

Озеро в самарском парке Победы останется на своем месте, однако оно подвергнется обновлению. Ветхие берега озера демонтируют и оборудуют новыми конструкциями.
Эту информацию предоставили представители мэрии Самары.
На сегодняшний день подрядная организация начала работы по разборке старых береговых укреплений водоема в Советском районе областной столицы.
Далее планируется проведение мероприятий по обеспечению водонепроницаемости дна и установка новых откосов. Завершающим этапом станет заполнение озера водой.
Следует упомянуть, что ранее высохший водоем парка Победы планировали реконструировать еще в 2024-м году.
Однако в 2025-м после завершения масштабной реконструкции мемориала в парке было принято решение незамедлительно вернуть озеру первоначальный облик.
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