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В Самаре демонтируют старые откосы озера в парке Победы, поменяют и зальют воду

Озеро в самарском парке Победы останется на своем месте, однако оно подвергнется обновлению.

Озеро в самарском парке Победы останется на своем месте, однако оно подвергнется обновлению. Ветхие берега озера демонтируют и оборудуют новыми конструкциями.

Эту информацию предоставили представители мэрии Самары.

На сегодняшний день подрядная организация начала работы по разборке старых береговых укреплений водоема в Советском районе областной столицы.

Далее планируется проведение мероприятий по обеспечению водонепроницаемости дна и установка новых откосов. Завершающим этапом станет заполнение озера водой.

Следует упомянуть, что ранее высохший водоем парка Победы планировали реконструировать еще в 2024-м году.

Однако в 2025-м после завершения масштабной реконструкции мемориала в парке было принято решение незамедлительно вернуть озеру первоначальный облик.

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