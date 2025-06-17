Макрон сообщил о положительных сигналах от Трампа по санкциям против России

Глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп выразил преимущественно положительное отношение к продвижению законопроекта о санкциях против России. Об этом сообщило агентство Reuters.
— Вопрос, который я задал президенту Трампу, заключается в том, позволит ли он этим американским сенаторам продвинуться, и он ответил относительно положительно, что является хорошей новостью для меня, — цитирует Макрона агентство.
Европейский союз принял решение о продлении еще на один год санкционных ограничений против Крыма и Севастополя. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе совета объединения.
В мае президент Штатов Дональд Трамп заявил, что не вводит санкции в отношении России, чтобы не сорвать сделку по урегулированию украинского конфликта. Глава Белого дома подчеркнул, что не хочет «все испортить». Затем в июне Трамп сообщил, что в случае необходимости США готовы ввести санкции в отношении как России, так и Украины. При этом американский лидер сравнил российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского с маленькими детьми, которые дерутся в парке.